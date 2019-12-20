Найближчий бій Усика: промоутер зробив важливе уточнення

Олександр Красюк, промоутер українського боксера-суперваговика Олександра Усика, висловився щодо інформації про наступного суперника українця і дати його бою.

Олександр Красюк xsport.ua

У коментарі під одним із постів в Instagram Красюк закликав не вірити поспішним заявам із неофіційних джерел.

"Не поспішав би я з категоричністю щодо дат і суперників", – заявив промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа заявив, що хоче у своєму наступному бою битися з Олександром Усиком, а не з Кубратом Пулєвим, назвавши українця сильнішим бійцем.

Джошуа в інтерв'ю назвав також точні терміни бою з українським боксером.

Своєю чергою промоутер Едді Гірн припустив, що наступним суперником Усика стане Дерек Чісора, а поєдинок відбудеться 7 березня.

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