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20 грудня • оновлено в 15:03
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Найближчий бій Усика: промоутер зробив важливе уточнення

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Олександр Красюк, промоутер українського боксера-суперваговика Олександра Усика, висловився щодо інформації про наступного суперника українця і дати його бою.

Олександр Красюк

Олександр Красюк

xsport.ua

У коментарі під одним із постів в Instagram Красюк закликав не вірити поспішним заявам із неофіційних джерел.

"Не поспішав би я з категоричністю щодо дат і суперників", – заявив промоутер.

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Особи
Олександр Усик Олександр Красюк
Місце
Україна
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