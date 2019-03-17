Найбажанішого суперника Ломаченка побили в чемпіонському бою - опубліковано відео

Чемпіон WBC в легкій вазі Майки Гарсія (39-1, 30 КО) програв у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF в напівсередньому дивізіоні проти Ерола Спенса (24-0, 21 КО).

Для 31-річного американця це стало першою поразкою в кар'єрі. Зустріч на футбольному стадіоні в Арлінгтоні (США) завершилася одноголосним рішенням суддів: 120-107, 120-108, 120-108.

Зустріч пройшла за тотальною перевагою Спенса, який володів ініціативою всі 12 раундів і заслужено переміг.

Згідно CompuBox Спенс завдав 345 точних ударів з 1082, а Гарсія тільки 75 з 406. Половина силових ударів Спенс - 237 з 464 - виявилися точними. Гарсія завдав 54 точних силових удару з 218.

Гарсія (зліва) - Спенс

Гарсія (зліва) - Спенс

Гарсія (праворуч) - Спенс

Еррол Спенс

Нагадаємо, що чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) хотів провести об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Майки Гарсії.

У Майки повинні були б залишатися два пояси (IBF і WBC), але в жовтні американець відмовився від пояса IBF заради поєдинку з чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом.

Ломаченко втратив можливість провести бій за абсолютне чемпіонство, але як і раніше Гарсія залишається найбажанішим суперником для українця, оскільки володіє титулом WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в легкій вазі проти британця Ентоні Кролли.

Чемпіон світу в напівлегкій ваговій категорії за версією WBA Super Лео Санта Крус заявив, що єдиним, хто може здолати українця Василя Ломаченка, є саме Гарсія.

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