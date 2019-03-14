"Надерти дупу": Ломаченко передав привіт американському чемпіону

Українець Василь Ломаченко розкрив плани щодо своєї кар'єри після обов'язкового захисту чемпіонських поясів у поєдинку проти британського боксера Ентоні Кролли.

Наш співвітчизник пообіцяв поставити на місце зухвалих опонентів, зокрема небитого американського чемпіона Джервонту Девіса.

"Кролла обов'язковий претендент, у нього особливий стиль захисту і тиску на суперника. Думаю, цей бій буде цікавим для фанатів. Під кожного суперника у нас різна підготовка та стратегія. Ти по-особливому працюєш із тренером. Після бою з Кроллою я хочу об'єднати всі чотири пояси, а потім надерти дупу Джервонті Девісу та усім тим хлопцям, які занадто багато говорять", – сказав українець в інтерв'ю Boxing Empire.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко влаштував епічне шоу під час відкритого тренування, спровокувавши справжню істерику в журналіста.

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