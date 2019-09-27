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27 вересня • оновлено в 18:32
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"На підготовку підуть роки": стали відомі нові подробиці скандалу в українському боксі

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Президент Федерації боксу України Володимир Продивус заявив, що ліквідації професійного боксу як окремого виду спорту в Україні не буде.

Володимир Продивус (зліва)

Володимир Продивус (зліва)

Продивус зазначив, що журналісти підміняють факти з бажанням роздути скандал, що він не підтримує. На своїй сторінці в Facebook президент ФБУ спробував пояснити причини конфлікту.

"Спостерігаючи за талановитими боксерами в клубах і спортивних школах по всій країні, федерація боксу уважно оцінює перспективи людини і організовує їй посилену підготовку для старту любительської кар'єри на національному рівні. На підготовку підуть роки часу і чимало зусиль. Після цього міністерство молоді та спорту починає включатися в розвиток такого боксера, виводячи його на міжнародні поєдинки в складі збірної України. Коли країна аплодує нашому олімпійському чемпіону, ми повинні розуміти, скільки часу і ресурсів стоїть за вітчизняним чемпіоном", - пише Продивус.

За його словами, як тільки спортсмен виходить на пік своєї форми, з'являються промоутери і відразу ж пропонують любителям контракт, фінансово вигідніший, ніж може запропонувати міністерство.

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"Промоутери не мають таких колосальних витрат на підготовку боксера топ-рівня... Якщо професійні промоутерські організації отримують боксера, підготовленого державною інфраструктурою та інфраструктурою ФБУ, а сюди варто ще додати і внесок приватних боксерських клубів на самому ранньому етапі, то повинен існувати механізм компенсації цих витрат. Якщо промоутерська компанія виховала чемпіона з 6-7 років - питань немає, але коли ви переманює дорослого чемпіона, вихованого державою і ФБУ, це некрасиво і непорядно", - зазначає Продивус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з боксу влаштувала бойкот чемпіонату світу в Росії.

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Особа
Володимир Продивус
Місце
Україна
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