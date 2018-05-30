На Ломаченка чекає операція: спортивні підсумки 29 травня

На українського суперчемпіона Василя Ломаченка чекає операція через травму, яку він отримав в бою з Хорхе Лінаресом, а нігерійський боксер Ефе Аджагба відправив у нокаут чергового суперника неймовірним ударом. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 29 травня.

Крім того, в мережі злили інтимні знімки відомої фітнес-моделі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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