"На кой чорт він мені потрібен": Усик розповів, як ледь не "торохнув неадеквата"

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) розповів, як перед чвертьфіналом Всесвітньої суперсерії з Марко Хуком ледь не побився достроково з німцем.

"Ми повинні були пройтися по стадіону, ще раз попозувати лицем до лиця. Я відмовився. Говорю "завтра". Нафіг він мені потрібен, цей неадекват, щоб я його там торохнув. Мені ж потрібен був бокс", - заявив кримчанин в ефірі свого Youtube-каналу.

Крім того, Усик згадав, як проходило підписання договору в WBSS. Олександр був останнім з чемпіонів, який підписав контракт.

"Я взагалі не вірив у це все. Я не торгувався, я просто не вірив, що таке може статися. Це ж халява. Зібрати ось це все все, все чотири пояси, щоб хлопці боксували. Ти уявляєш наскільки це круто, щоб в кожному вазі таке зробити", - підсумував Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр все ж буде битися з камерунцем Карлосом Такамом в своєму дебютному бою в суперважкій ваговій категорії.

Бій Усик – Такам стоїть на першому місці в списку ввечері боксу, які має намір організувати глава компанії Matchroom Boxing.

Цей поєдинок повинен був пройти 25 травня, проте через травму Усика, який в ході підготовки отримав пошкодження біцепса правої руки, був скасований.

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