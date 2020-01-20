"На Донбас в окопи": Усик взяв у руки пістолет і розбурхав мережу

Український суперважковаговик Олександр Усик сходив в тир, де постріляв по мішенях.

Відповідне відео опубліковано на сторінці LomUs в Instagram.

Відзначимо, що крім звичайної стрільби і одного пістолета Усик спробував стрільбу "по-македонськи", коли потрібно стріляти з двох рук.

Користувачі відразу рекомендували Олександру знайти зброї гідне застосування. "На Донбас в окопи", – написав один з користувачів. "А боженька схвалює такі речі в руках?" – іронічно додали в коментарях.

Нагадаємо, Усик незабаром може поборотися за вакантний титул WBO. Найбільш імовірним суперником українця називають британця Дерека Чісору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Усика, який їхав на своєму Lexus по Києву, зупинила патрульна поліція.

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