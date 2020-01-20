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20 січня • оновлено в 18:51
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"На Донбас в окопи": Усик взяв у руки пістолет і розбурхав мережу

3.6т
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Український суперважковаговик Олександр Усик сходив в тир, де постріляв по мішенях.

Відповідне відео опубліковано на сторінці LomUs в Instagram.

Відзначимо, що крім звичайної стрільби і одного пістолета Усик спробував стрільбу "по-македонськи", коли потрібно стріляти з двох рук.

Користувачі відразу рекомендували Олександру знайти зброї гідне застосування. "На Донбас в окопи", – написав один з користувачів. "А боженька схвалює такі речі в руках?" – іронічно додали в коментарях.

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Нагадаємо, Усик незабаром може поборотися за вакантний титул WBO. Найбільш імовірним суперником українця називають британця Дерека Чісору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Усика, який їхав на своєму Lexus по Києву, зупинила патрульна поліція.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
усик у тебя же мозга нет, смотри не застрелись! полоумный!
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семенов Александр
семенов Александр
Усик пойдет "вызволяты Крым"(хотя он себя там в "оккупацийи" и так неплохо чувствует... как и все остальные крымчане)))А советчики, наденут шаровары и ,пойдут вместо Усика завоевывать чемпионские титулы для Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Щоб взяти Крим і Донбас, треба приєднатися до Росії. Ідеальний план. Героям слава!
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