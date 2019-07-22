"Можу вирубити": суперник Ломаченка пригрозив українцю

Британський боксер Люк Кемпбелл вважає, що в бою проти українського чемпіона світу за версією WBA, WBO Василя Ломаченка, він має всі шанси на перемогу.

"Я вважаю, що Ломаченко — топовий боєць, він кращий боксер незалежно від вагової категорії. Такий поєдинок стимулює мене працювати якомога більше і показувати відмінний бокс", – заявив Кемпбелл в інтерв'ю BoxingScene.

Василь Ломаченко — Люк Кемпбелл. Буде жорсткий бій

Однак, незважаючи на ці хвалебні слова на адресу Василя Ломаченка, британський боксер не сумнівається у своїх силах і впевнений у позитивному результаті поєдинку.

"Впевнений, що можу вирубати будь-якого в легкій вазі, якщо зроблю правильний удар. Я один із кращих ударників тут. Хоча розумію, що мене чекає важкий матч у кар'єрі", — вважає Люк Кемпбелл.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами відбудеться 31 серпня і на кону стоятимуть одразу три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Люка Кемпбелла висміяли після того, як він програв дуель поглядів Василю Ломаченку.

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