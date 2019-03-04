"Починаю тренуватися": Повєткін вперше прокоментував бій з Усиком

Російський суперваж Олександр Повєткін підтвердив, що веде переговори щодо проведення поєдинку проти Олександра Усика.

Таку заяву він зробив під час відвідин дитячого боксерського турніру пам'яті його батька Володимира Повєткіна, який проходив з 1 по 3 березня у Курську, передає РИА "Курск сегодня".

"Можу сказати, що на сьогодні точної інформації, чи буде цей бій, поки немає. Що стосується підготовки, то у мене був період відновлення, і зараз я починаю ретельно тренуватися", — заявив Повєткін.

При цьому "Російський Витязь" не став коментувати інформацію щодо наміру його команди організувати для нього проміжний бій перед зустріччю з українським абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з промоутерів Олександра Усика Едді Хірн розповів про труднощі з організацією бою нашого співвітчизника з Повєткіним. Свій дебют у суперважкій ваговій категорії український боксер може провести з Карлосом Такамом із Камеруну.

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