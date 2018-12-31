''Можу перемогти'': чемпіон світу кинув виклик Ломаченку

Чемпіон WBА в першій легкій вазі Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) впевнений, що без проблем поб'є українського володаря титулів WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

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"Я просто намагаюся залишатися зайнятим. Я намагаюся бути розумнішими. Я радий повернутися. Всі знають, що я був відсутній довгий час, але 2019 рік буде жвавим. Ломаченко та Педраса провели відмінний бій. Я думаю, що Ломаченко спробував перевершити мене в порівнянні з Педрасою, ви це бачили. Я можу перемогти і Лому, і Фармера. у мене немає сумнівів ", – сказав Девіс в інтерв'ю

Як раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в квітні 2018 го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

Нагадаємо, що Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши Хосе Педрасу 8 грудня Нью-Йорку.