"Може завершити кар'єру": батько Тайсона Ф'юрі шокований травмою боксера

Джон Ф'юрі, батько британського суперважковаговика Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО), припустив, що отримана травма може поставити хрест на кар'єрі сина.

"Подібна травма може завершити його кар'єру. Можливо, Тайсону знадобиться операція. Це найгірший виступ Тайсона, яке я бачив. Я пишаюся тим, що він пройшов шлях, але треба бути відвертим і говорити, коли не все гаразд. Тайсон 2 місяці працював в тренувальному таборі, але, здається, він втомився вже після другого раунду", – цитує Ф'юрі-старший в ефірі BT Sport Box Office.

Джон Ф'юрі шокований тим, що у Тайсона зникла вся сила і міць.

"З 1-го раунду він був слабким, як кошеня. Я попереджав сина щодо зменшення ваги до 115 кілограмів. Його бойова вага – 120 кілограмів. На його місці я б попрощався з багатьма членами команди. Якщо Тайсон продовжить з ними працювати, то його кар'єра підійде до кінця", – підсумував Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 вересня Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) здобув непросту перемогу над 28-річним шведським боксером Отто Валліном (20-1, 13 КО).

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