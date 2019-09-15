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15 вересня • оновлено в 18:36
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"Може завершити кар'єру": батько Тайсона Ф'юрі шокований травмою боксера

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Джон Ф'юрі, батько британського суперважковаговика Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО), припустив, що отримана травма може поставити хрест на кар'єрі сина.

"Може завершити кар'єру": батько Тайсона Ф'юрі шокований травмою боксера

"Подібна травма може завершити його кар'єру. Можливо, Тайсону знадобиться операція. Це найгірший виступ Тайсона, яке я бачив. Я пишаюся тим, що він пройшов шлях, але треба бути відвертим і говорити, коли не все гаразд. Тайсон 2 місяці працював в тренувальному таборі, але, здається, він втомився вже після другого раунду", – цитує Ф'юрі-старший в ефірі BT Sport Box Office.

Джон Ф'юрі шокований тим, що у Тайсона зникла вся сила і міць.

"З 1-го раунду він був слабким, як кошеня. Я попереджав сина щодо зменшення ваги до 115 кілограмів. Його бойова вага – 120 кілограмів. На його місці я б попрощався з багатьма членами команди. Якщо Тайсон продовжить з ними працювати, то його кар'єра підійде до кінця", – підсумував Ф'юрі.

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