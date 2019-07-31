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"Моя думка про л*йно": Мейвезер скипів через реванш з Пакьяо

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Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер висловив різке обурення вимогою від нього дати реванш філіппінцю Менні Пакьяо.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях емоційно висміяв ситуацію.

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Мейвезер - Пакьяо

Мейвезер - Пакьяо

allboxing.ru

"Роками всі чули, що Флойд боїться Пакьяо. Але найсмішніше, що коли ми зустрілися, я легко виграв. Все так звані експерти тепер шукають якісь виправдання тому, чому я повинен погодитися на реванш. Моя думка з приводу цього л*йна така, що ви просто заздрите тому, що я перевершив рекорд Марчіано і пішов непереможеним. Я завжди буду сміятися останнім", – цитує Мейвезера Express.

Нагадаємо, легендарний бій Мейвезер – Пакьяо відбувся 2 травня 2015 року та став найприбутковішим за всю історію боксу. Американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 116:112, 118:110, 116:112.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова зробили зухвалу заяву про Мейвезера.

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Тема
Мейвезер - Пакьяо
Особи
Флойд Мейвезер Менні Пакьяо
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