Московського боксера перед рідними трибунами побив казах-дебютант

Відомий російський боксер Ярослав Терешкин зазнав поразки в Москві від казахстанського боксера Ернара Ерназарули.

В кінці третього раунду Ерназарули відправив суперника в нокдаун, але Терешкин зміг встати і дотерпіти до гонгу. На початку четвертого раунду спортсмен з Казахстану кинувся добивати опонента, і суддя зупинив зустріч. Це перша перемога Ерназарули в профі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня 28-річний російський боксер Максим Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд

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