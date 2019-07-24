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Московського боксера перед рідними трибунами побив казах-дебютант

1.6т Читати матеріал російською

Відомий російський боксер Ярослав Терешкин зазнав поразки в Москві від казахстанського боксера Ернара Ерназарули.

В кінці третього раунду Ерназарули відправив суперника в нокдаун, але Терешкин зміг встати і дотерпіти до гонгу. На початку четвертого раунду спортсмен з Казахстану кинувся добивати опонента, і суддя зупинив зустріч. Це перша перемога Ерназарули в профі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня 28-річний російський боксер Максим Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд

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Росія Москва
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабам решительно не везёт с баксёрами...тенденция аднака...)))
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