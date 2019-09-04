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4 вересня • оновлено в 16:36
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"Мої українські фани": Усик записав відеозвернення

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Ексчемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик запросив всіх українських фанатів на свій дебютний поєдинок у хевівейті.

Наш співвітчизник вийде на ринг 12 жовтня в Чикаго, а його першим суперником у новій ваговій категорії стане представник Нідерландів Тайрон Спонг.

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Напередодні Усик записав відеозвернення до своїх шанувальників. "Всім привіт. Мій наступний бій пройде 12 жовтня в Чикаго. Мої англійські фани, спасибі вам велике. Мої українські фани, вас люблю та обожнюю. Вам добра я посилаю. До побачення!" – сказав Олександр англійською та російською мовами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайрон Спонг напередодні поєдинку проти Олександра Усика 31 серпня здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, де відправив суперника в кошмарний нокаут.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Спонг
Особа
Олександр Усик
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