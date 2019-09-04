"Мої українські фани": Усик записав відеозвернення

Ексчемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик запросив всіх українських фанатів на свій дебютний поєдинок у хевівейті.

Наш співвітчизник вийде на ринг 12 жовтня в Чикаго, а його першим суперником у новій ваговій категорії стане представник Нідерландів Тайрон Спонг.

Напередодні Усик записав відеозвернення до своїх шанувальників. "Всім привіт. Мій наступний бій пройде 12 жовтня в Чикаго. Мої англійські фани, спасибі вам велике. Мої українські фани, вас люблю та обожнюю. Вам добра я посилаю. До побачення!" – сказав Олександр англійською та російською мовами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайрон Спонг напередодні поєдинку проти Олександра Усика 31 серпня здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, де відправив суперника в кошмарний нокаут.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!