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21 травня • оновлено в 13:39
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"Між життям і смертю": відомий український боксер Іван Редкач подякував військовим

4.5т
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Відомий український боксер Іван Редкач опублікував патріотичне відео у себе на Facebook, відзначивши величезний внесок військових у захист нашої країни.

"На цьому відео видно, як наші хлопці хочуть жити, любити, бачити сім'ю, виховувати дітей... Прапор потрібно піднімати за кожного з цих бійців! Вони щодня виходять на справжній бій, де немає слави і оплесків, немає великих гонорарів, немає фанатів і спонсорів, там є мить між життям і смертю..." – підписав ролик Редкач.

Іван Редкач

Іван Редкач

Він також заявив, що можна дружити з будь-якими іншими національностями, але не можна говорити про дружбу з тими, хто веде війну на території твоєї країни, натякнувши на слова Олександра Усика та Василя Ломаченка.

"Ми всі можемо мати друзів різних національностей і спілкуватися, з ким хочемо, але не можна бути національним надбанням і проголошувати міжнаціональну дружбу з опозиціонерами в розпал військових дій, розгорнутих цими ж опозиціонерами на території твоєї країни", – вважає боксер.

Пост Івана Редкача

Пост Івана Редкача

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач висміяв Ломаченка за його відео з дівчиною.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Іван Редкач
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