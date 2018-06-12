Мислення машини: в Британії захопилися Ломаченком

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні (2008) в напівважкій вазі британець Тоні Джефріс назвав українця Василя Ломаченка (11-1, 9 KO) найвидатнішим бійцем свого покоління.

Новини Легенда боксу кинув виклик Ломаченко

"Я жалкую про те, що пропустив один бій. Це був поєдинок Василя Ломаченка в олімпійському фіналі в Пекіні, після того, як я був вибитий з турніру", - цитує Джефріса boxingnewsonline.

За словами англійця, в процесі підготовки нашого співвітчизника до бою, він побачив щось особливе, чого не робить жоден інший боксер.

"Сьогодні Ломаченко - найкращий боєць pound-for-pound (незалежно від вагової категорії). На YouTube є документальний фільм, де він починає під водою, щоб затамувати подих. Це дійсно показало мені те, чого я ніколи раніше не бачив, як боєць - мислення машини ", - сказав Джефріс.

Нагадаємо, зараз Ломаченко відновлюється після перенесеної на правому плечі операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василем не перестають захоплюватися.