"Ми не знаємо": Паркер назвав умову для бою з Усиком

Новозеландець Джозеф Паркер був би радий битися з українцем Олександром Усиком тільки в тому випадку, якщо це буде бій за титул чемпіона світу.

Колишній володар пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) зазначив, що його можливий суперник володіє сильними якостями.

Джозеф Паркер Boxing Scene

"Мені дуже подобається можливість побитися з Усиком. Він топ-боєць з хорошими навичками, хорошими рухами, і я хотів би перевірити свої навички проти нього, якби це було за титул чемпіона світу. За цю можливість я б ухопився обома руками. Ми не знаємо, звільнить Джошуа пояс, мені просто потрібно набратися терпіння і подивитися, що станеться", – сказав Паркер в інтерв'ю Helen Yee Sports, передає Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександр Красюк розповів про те, що бій його клієнта Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою не може бути чемпіонським.

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