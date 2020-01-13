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13 січня • оновлено в 22:17
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"Ми не знаємо": Паркер назвав умову для бою з Усиком

1.5т
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Новозеландець Джозеф Паркер був би радий битися з українцем Олександром Усиком тільки в тому випадку, якщо це буде бій за титул чемпіона світу.

Колишній володар пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) зазначив, що його можливий суперник володіє сильними якостями.

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Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

Boxing Scene

"Мені дуже подобається можливість побитися з Усиком. Він топ-боєць з хорошими навичками, хорошими рухами, і я хотів би перевірити свої навички проти нього, якби це було за титул чемпіона світу. За цю можливість я б ухопився обома руками. Ми не знаємо, звільнить Джошуа пояс, мені просто потрібно набратися терпіння і подивитися, що станеться", – сказав Паркер в інтерв'ю Helen Yee Sports, передає Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександр Красюк розповів про те, що бій його клієнта Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою не може бути чемпіонським.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Джозеф Паркер Олександр Усик
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