"Мені погано": з'явилися подробиці смерті російського боксера

Тренер російського боксера Андрія Молоканова, який трагічно помер напередодні, розповів подробиці події. Сергій Михайлов запевняє, що робили все для реанімації спортсмена.

Андрій Молоканов (зліва)

"Раптово Андрій опустився на коліна зі словами "Мені погано". Через кілька секунд він втратив свідомість. Ми спробували повернути його до тями - давали нашатир, робили масаж серця і, звичайно, викликали швидку допомогу. На жаль, ні ми, ні лікарі врятувати його не змогли. Пізніше причиною смерті назвали серцеву недостатність. Для нас, для боксерського середовища це велика непоправна втрата", - цитує Михайлова прес-служба Федерації боксу Ульяновської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 липня відомий російський боксер Максим Дадашев зазнав поразки від пуерторіканця Субріеля Матіаса після того, як тренер росіянина відмовився випускати підопічного на 12-й раунд.

Відразу після поєдинку 28-річний Максим був доставлений в госпіталь, де йому зробили операцію по трепанації черепа і ввели в медикаментозну кому.

23 липня Дадашев помер в Меріленді, не приходячи до тями.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.