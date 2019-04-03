"Мені не подобається": Володимир Кличко звернувся до українців

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко висловив упевненість у тому, що українці повинні продовжувати будувати сильну та незалежну державу, не дивлячись на безліч проблем.

"Мені не подобається слово "проблема". Коли ти про неї думаєш, у тебе опускаються руки, це слово ніби заморожує, сковує. Але коли ти сприймаєш будь-яку проблему як виклик, це дає тобі величезну енергію на його подолання. Перед нами сьогодні дуже багато викликів: економічні, політичні, геополітичні, військові, на жаль... Але ми не повинні опускати руки", – розповів боксер в інтерв'ю babynyar.org.

Володимир також назвав Революцію гідності 2014 року справжнім переломним моментів у своєму житті. Як зізнався наш боксер, тоді він відчув себе не тільки спортсменом, який представляє Україну.

"Цю історію я розділяю на два етапи: для України й для себе особисто не тільки як спортсмена, але і як одного із 45 мільйонів українців. Перший етап – до 2014 року, до Революції гідності. Тоді я уявляв себе насамперед спортсменом: на рингу важливо показувати результат. Коли ж відбулися події 2014 року, які, попри весь біль і втрати, допомогли українцям усвідомити, в якій країні ми живемо, хто ми, які наші цінності, прийшло й моє розуміння того, що я – частина чогось більшого, ніж просто спорт. Тоді я по-справжньому відчув свою приналежність до всього народу та країни", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко близький до повернення на ринг – йому запропонували вигідний контракт на проведення трьох боїв. Свою готовність битися з українцем вже висловив американський чемпіон Деонтей Уайлдер.

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