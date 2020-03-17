Менеджер українця Олександра Усика Егіс Клімас залишився незадоволений розмовами про можливий бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі перед поєдинком з нашим співвітчизником.

"Не можуть вони це зробити. Яким чином? Зараз нам потрібно перемогти Чісору, а потім провести обов'язковий бій за титул WBO. Я впевнений, що Ентоні теж хоче провести цей поєдинок. Всі говорять, що Олександр доставить проблеми Джошуа, а Ентоні впевнений у зворотному і хоче довести, що це не так", – сказав Клімас в інтерв'ю виданню Boxing Scene.

Усик – Джошуа

Він також додав, що бій з великою ймовірністю відбудеться у Великобританії, на батьківщині Джошуа, оскільки його проведення в США не має особливого сенсу.

Відзначимо, що українець втратить шанс побитися з Джошуа, якщо програє Чісорі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були затверджені офіційні дата і місце наступного поєдинку Олександра Усика.

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