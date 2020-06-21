Мексиканський боксер здобув перемогу ефектним нокаутом

Мексиканець Серхіо Санчес (15-1, 9КО) ефектно переміг співвітчизника Алана Піна (8-3, 5КО) на вечорі боксу телеканалу Gimnasio Azteca в Мехіко.

Поєдинок в напівлегкій вазі завершився в третьому раунді страшним нокаутом. Вже на 6-й секунді 25-річний Санчес зміг підловити свого опонента жорстким аперкотом, після якого Піна немов підкошений звалився на канвас рингу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод за участю рефері стався на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) Serbian Battle Championship 28, який пройшов в сербському місті Оджацi.

Після того, як Славолюб Мітіч відправив Адріана Радовановіч в важкий нокаут ударом в голову, арбітр хотів швидко зупинити бій, проте через поспіх підсковзнувся, полетівши на канвас.