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9 червня • оновлено в 12:10
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Мейвезер викликав МакГрегора на матч-реванш, пообіцявши покарати Конора

2.1т
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Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер викликав зірку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора на матч-реванш.

Таким несподіваним чином непереможний ексчемпіон відреагував на заяву ірландця про завершення кар'єри.

Мейвезер викликав МакГрегора на матч-реванш, пообіцявши покарати Конора

"Якщо не помиляюся, ти говорив Майку Тайсону, що поб'єш мене в другому поєдинку, а тепер завершуєш кар'єру. Думав, ти хочеш перемогти найкращого в історії. Ну що, якщо ти захочеш повернутися, я буду готовий і знову тебе покараю", – написав Флойд в коментарі на сторінці Конора в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, перший бій Мейвезера та МакГрегора відбувся у серпні 2017-го року і завершився перемогою американця технічним нокаутом в 10-му раунді. Поєдинок став одним з найкасовіших в історії боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор звернувся до сім'ї Хабіба Нурмагомедова через ситуацію з батьком чемпіона UFC, який знаходиться в комі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Мейвезер - МакГрегор
Особи
Конор МакГрегор Флойд Мейвезер
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