"Мейвезер – не спортсмен": Ломаченко різко висловився про знаменитих чемпіонів світу

Чемпіон світу в легкій вазі за трьома версіями українець Василь Ломаченко різко висловився на адресу знаменитого боксера Флойда Мейвезера і непереможеного "регулярного" чемпіона Джервонти Девіса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Тедді Атласа Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

Василь Ломаченко Instagram Василя Ломаченка

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я бажаю боротися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав орієнтовне місце проведення бою українця з чемпіоном світу за версією IBF Теофімо Лопесом.

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