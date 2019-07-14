Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Медійна повiя": Ф'юрі назвали чемпіоном "анального отвору"

7.8т Читати матеріал російською

Знаменитий британський суперважкоатлет Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) різко висловився на адресу лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі (28-0-1, 20 КО).

Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

"Тайсон Ф'юрі - це медійна повія. Коли він в таборі, він більш сфокусований, не говорить так багато всякої гидоти. Я знаю, що він зараз витає десь в хмарах, каже дурниці, постійно суперечить сам собі. Але це Тайсон Ф'юрі, він хороший в цьому", - цитує Уайта Vrnge.com з посиланням на iFL TV.

За словами Уайта якщо Тайсон Ф'юрі хоче поєдинок з ним, він його отримає.

"Він постійно суперечить собі. Каже, що зацікавлений в бою зі мною, а потім відмовляється. Якщо хочеш битися, то бийся. Досить говорити нісенітниці, у мене немає на це времені. Йому плювати на фанів. Хто, чорт візьми, такий Тревор Брайан? Тайсон Ф'юрі - лінійний чемпіон мого анального отвору", - підсумував Уайт.

Новини
Британський боксер забив непереможного суперважковаговика в чемпіонському бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 грудня минулого року Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванші проти Дерека Чісори (29-9, 21 КО) відстояв титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International .

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Ділліан Уайт Тайсон Ф'юрі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel