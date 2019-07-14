"Медійна повiя": Ф'юрі назвали чемпіоном "анального отвору"

Знаменитий британський суперважкоатлет Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) різко висловився на адресу лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі (28-0-1, 20 КО).

Ділліан Уайт

"Тайсон Ф'юрі - це медійна повія. Коли він в таборі, він більш сфокусований, не говорить так багато всякої гидоти. Я знаю, що він зараз витає десь в хмарах, каже дурниці, постійно суперечить сам собі. Але це Тайсон Ф'юрі, він хороший в цьому", - цитує Уайта Vrnge.com з посиланням на iFL TV.

За словами Уайта якщо Тайсон Ф'юрі хоче поєдинок з ним, він його отримає.

"Він постійно суперечить собі. Каже, що зацікавлений в бою зі мною, а потім відмовляється. Якщо хочеш битися, то бийся. Досить говорити нісенітниці, у мене немає на це времені. Йому плювати на фанів. Хто, чорт візьми, такий Тревор Брайан? Тайсон Ф'юрі - лінійний чемпіон мого анального отвору", - підсумував Уайт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 грудня минулого року Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванші проти Дерека Чісори (29-9, 21 КО) відстояв титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International .

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