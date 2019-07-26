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"Маразм": менеджер Ломаченка обурився через звинувачення у смерті Дадашева

3.5т Читати матеріал російською

Менеджер загиблого російського боксера Максима Дадашева Егіс Клімас назвав маразмом інформацію про те, що його клієнт приховував проблеми зі здоров'ям.

Клімас, відомий по роботі з українцями Василем Ломаченком та Олександром Усиком, в коментарі ТАСС заявив, що Дадашев регулярно проходив обстеження.

"Макс не підробляв ніяких довідок. Він завжди проходив всю медицину в США в кожному поєдинку або через бій. Сканували голову, робили МРТ та МРА, здавали всі по кожному штату. Макс повністю проходив все медичне обслуговування за вимогами кожного штату. Це якийсь маразм", – підкреслив менеджер росіянина.

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"Маразм": менеджер Ломаченка обурився через звинувачення у смерті Дадашева

Instagram Максима Дадашева

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Егіс Клімас Василь Ломаченко
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