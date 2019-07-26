"Маразм": менеджер Ломаченка обурився через звинувачення у смерті Дадашева

Менеджер загиблого російського боксера Максима Дадашева Егіс Клімас назвав маразмом інформацію про те, що його клієнт приховував проблеми зі здоров'ям.
Клімас, відомий по роботі з українцями Василем Ломаченком та Олександром Усиком, в коментарі ТАСС заявив, що Дадашев регулярно проходив обстеження.
"Макс не підробляв ніяких довідок. Він завжди проходив всю медицину в США в кожному поєдинку або через бій. Сканували голову, робили МРТ та МРА, здавали всі по кожному штату. Макс повністю проходив все медичне обслуговування за вимогами кожного штату. Це якийсь маразм", – підкреслив менеджер росіянина.
Instagram Максима Дадашева
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 липня Максим Дадашев зазнав поразки від пуерторіканця Субріеля Матіаса після того, як тренер росіянина відмовився випускати підопічного на 12-й раунд.
Відразу після поєдинку 28-річний боксер був доставлений в госпіталь, де йому зробили операцію з трепанації черепа і ввели в медикаментозну кому.
Дадашев помер 23 липня в Меріленді, не приходячи до тями.
Українець Василь Ломаченко заявив, що відчув шок, дізнавшись про смерть свого колеги по промоутерській компанії Top Rank.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик присвятив Максиму зворушливий вірш.
Екс-тренер Миколи Валуєва звинуватив у смерті Дадашева його американського наставника.
Пізніше з'явилося відео останніх хвилин життя Максима Дадашева.
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