"Маразм": менеджер Ломаченка обурився через звинувачення у смерті Дадашева

Менеджер загиблого російського боксера Максима Дадашева Егіс Клімас назвав маразмом інформацію про те, що його клієнт приховував проблеми зі здоров'ям.

Клімас, відомий по роботі з українцями Василем Ломаченком та Олександром Усиком, в коментарі ТАСС заявив, що Дадашев регулярно проходив обстеження.

"Макс не підробляв ніяких довідок. Він завжди проходив всю медицину в США в кожному поєдинку або через бій. Сканували голову, робили МРТ та МРА, здавали всі по кожному штату. Макс повністю проходив все медичне обслуговування за вимогами кожного штату. Це якийсь маразм", – підкреслив менеджер росіянина.

Instagram Максима Дадашева

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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