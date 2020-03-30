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30 березня • оновлено в 20:43
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Майк Тайсон згадав напад свого тигра на незнайомку

2.1т
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Легендарний боксер Майк Тайсон згадав, як одного разу заплатив 250 тисяч доларів незнайомці, яка серйозно постраждала після укусу його бенгальського тигра.

"Хтось перестрибнув через мій паркан і почав гратися з тигром. Тварина не була знайома з жінкою, що й призвело до інциденту. На мене хотіли подати в суд, поки не дізналися, що вона сама вторглася на мою власність. Коли я побачив її руку, то тут же заплатив їй 250 тисяч доларів, оскільки вона була понівечена", – цитує слова Тайсона видання The Sun.

Майк Тайсон і його бенгальський тигр

Майк Тайсон і його бенгальський тигр

The Sun

Варто відзначити, що бенгальський тигр жив у знаменитого боксера як домашній звір протягом 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майк Тайсон зізнався, що в молоді роки мав проблеми з контролем свого лібідо, взявши участь у величезній кількості оргій.

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Особа
Майк Тайсон
Місце
США
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