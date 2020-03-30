Майк Тайсон згадав напад свого тигра на незнайомку

Легендарний боксер Майк Тайсон згадав, як одного разу заплатив 250 тисяч доларів незнайомці, яка серйозно постраждала після укусу його бенгальського тигра.

"Хтось перестрибнув через мій паркан і почав гратися з тигром. Тварина не була знайома з жінкою, що й призвело до інциденту. На мене хотіли подати в суд, поки не дізналися, що вона сама вторглася на мою власність. Коли я побачив її руку, то тут же заплатив їй 250 тисяч доларів, оскільки вона була понівечена", – цитує слова Тайсона видання The Sun.

Майк Тайсон і його бенгальський тигр The Sun

Варто відзначити, що бенгальський тигр жив у знаменитого боксера як домашній звір протягом 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майк Тайсон зізнався, що в молоді роки мав проблеми з контролем свого лібідо, взявши участь у величезній кількості оргій.

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