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18 березня • оновлено в 20:28
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Майк Тайсон заявив, що готовий до смерті

2.9т
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Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів про своє ставлення до життя і смерті.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

@miketyson

"Чи готовий я до смерті? Так. Страху у мене немає. Жити куди важче, ніж помирати. Так мені здається. Щоб жити, тобі потрібна хоробрість. Без неї ти не впораєшся. Життя – це боротьба, складний шлях. Навіть ті, у кого начебто є все, – навіть їм буває важко", – зізнався 53-річний Тайсон в інтерв'ю The Sportsman.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон у новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.

Раніше Тайсон зізнався, що одного разу, повернувшись додому, виявив дружину в ліжку з Бредом Піттом. Подружжя в той момент перебувало в процесі розлучення, але іноді зустрічалося. Це сталося в кінці 80-х, Тайсон і Робін Гівенс перебували в процесі розлучення, але регулярно зустрічалися і були близькі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Майк Тайсон
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