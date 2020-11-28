Майк Тайсон – Рой Джонс: онлайн-трансляція бою легенд боксу

Легендарні американські боксери Майк Тайсон (50-6-2, 44 KO) і Рой Джонс (66-9, 47 KO) проведуть виставковий поєдинок.

Бій пройде в американському Лос-Анжелесі у суботу, 28 листопада. Спортсмени у 8-раундовому протистоянні посперечаються за спеціальний пояс WBC Frontline Battle Belt.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Тайсон – Джонс. Орієнтовний початок – о 06:00 ранку неділі, 29 листопада, за київським часом.

ПРОМО ТАЙСОН – ДЖОНС

ДЕ ДИВИТИСЯ ТАЙСОН – ДЖОНС

В Україні ексклюзивну трансляцію поєдинку проведе відеосервіс Megogo.

Прямий ефір для російських вболівальників на ТБ та офіційному сайті проведе телеканал РЕН ТВ.

Також бій можна буде побачити в Казахстані завдяки місцевому мовнику Qazsport.

ПРОГНОЗ НА ТАЙСОН – Джонс

Фаворитом бою вважається Майк Тайсон. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,50.

А показники на успіх його співвітчизника досягають рівня 2,60.

ОПЛАТУ БОЮ ТАЙСОН – Джонс

Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон отримає за поєдинок мінімум 10 мільйонів доларів.

У свою чергу Джонс, який ставав абсолютно найсильнішим боксером у напівважкій ваговій категорії, за повернення в ринг отримає гарантовані три мільйони.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Майк Тайсон:

– Провести підготовку до бою було складно, але тільки через одну конкретну причину: тому що я повинен був скинути 100 фунтів (45 кілограм – ред.). Хоча з іншого боку, я робив це всю свою кар'єру. Як я скинув вагу? По-перше, став веганом. Моя дружина сказала мені встати на бігову доріжку. Я починав бігати по 15 хвилин, а закінчилося все тим, що я проводив на біговій доріжці по дві години. Я продовжував ходити в зал і стежив за своєю дієтою.

Рой Джонс:

– Майк – легенда. Отримати пропозицію вийти з ним на ринг і відмовитися було б божевіллям. Я не збирався повертатися і битися знову, але заради Майка Тайсона я погодився зробити виняток. Для мене це можливість, яку я не можу відкинути. З усіх бажаючих вийти з ним на ринг він вибрав мене. А раз він так зробив, то як я міг сказати немає.

ОСТАННІ БОЇ

"Залізний Майк" в останній раз виходив на ринг у 2005 році, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну МакБрайду.

У свою чергу Рой Джонс в 2018 році перебоксував співвітчизника Скотта Сігмона.

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