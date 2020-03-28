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29 березня • оновлено в 00:50
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Майк Тайсон назвав реальну причину поразки Вайлдера і дав йому пораду

2.5т
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Легендарний американський боксер Майк Тайсон вважає, що причиною поразки його співвітчизника Деонтея Вайлдера в реванші з Тайсоном Ф'юрі стала провальна психологічна підготовка.

Вайлдер - Ф'юрі

Вайлдер - Ф'юрі

"Вайлдеру зараз важко. Він готовий здатися: "О, моїй кар'єрі прийшов кінець. О, боже, я хочу померти! "Х**ня все це. Чувак, пора подорослішати! Бийся до останнього. Бийся, поки можеш битися. Знаєте, Вайлдер реально бився в реванші не так, як в першому бою. У 2018 році він вірив в те, що може перемогти. А в цей раз він вийшов в ринг немов зомбі. У ньому не було нічого живого: не тільки родзинки, в ньому навіть житті не було. Знаєте, думаю, він просто був уже не тим бійцем, який виходив битися з Ф'юрі в перший раз ..." – цитує Тайсона vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці технічним нокаутом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Вайлдер Майк Тайсон
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