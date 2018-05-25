Майбутній суперник переможця WBSS? Українець побореться за звання чемпіона світу

Український представник першого важкого дивізіону боксер Роман Головащенко (19-1, 17 КО) другого червня проведе бій за звання чемпіона світу за версією IBO.

Суперником Головащенка в майбутньому поєдинку стане представник ПАР Кевін Лерена.

Напередодні претендент провів відкрите тренування в одному з торгово-розважальних центрів столиці і поспілкувався з журналістами.

Роман Головащенко Відкрите тренування

Роман Головащенко Відкрите тренування

Роман Головащенко Відкрите тренування

Відзначимо, що бій повинен був відбутися дещо раніше, але суперник нашого боксера отримав травму - поєдинок був перенесений. За словами Головащенка, це ніяк не вплинуло на хід підготовки.

"Підготовка пройшла на відмінно. Всі плани виконані. Залишилося тільки в хорошому настрої підійти до бою і зробити в ринзі те, до чого ми готові. Затримка - це не дуже добре, оскільки ми підганяли форму під одну дату. Але нам це не завадило. Навпаки, у нас був додатковий час для ще більш ретельної підготовки до цього поєдинку ", - сказав Головащенко.

Роман Головащенко Відкрите тренування

Роман Головащенко Відкрите тренування

Роман Головащенко Відкрите тренування

Роман Головащенко Відкрите тренування

На питання про бажання зустрітися з переможцем боксерської Ліги чемпіонів Роман відповів дуже стримано.

"Бажання є. Є плани зустрітися з володарем чотирьох поясів, але до цього треба дожити. Потрібно пройти ряд різних етапів, а там буде видно. Першочергово стати чемпіоном світу за версією IBO", - резюмував боксер.

Роман Головащенко Відкрите тренування

Роман Головащенко Відкрите тренування

Варто відзначити, що спаринг-партнером південноафриканця був українець Владислав Сіренко, який тільки починає своє сходження в профі боксі у важкій ваговій категорії.

На питання про те, як до цього ставиться Роман він зазначив, що йому все одно, а тренер Головащенка Шаміль Керімов саркастично пiдмiтив: "справжній патріот".

Поєдинок Головащенко - Лерена транслюватиметься телеканалом "Інтер".