"Люди будуть лякатися": Усик розповів про авторитета в команді

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик під час спілкування зі своїми фанатами в Instagram відповів на питання про команду, яка допомагає йому в підготовці до дебюту в хевівейті.

"На даний момент тут зі мною (в США - Ред.) знаходяться три людини. Це Сергій Лапін, Максим Козаков і Юрій Іванович... Прізвище говорити не буду, воно дуже відоме, люди будуть лякатися. Це дуже серйозний авторитет", - сказав Усик.

Олександр Усик

Як стало відомо, Усик мав на увазі тренера Юрія Ткаченка. З ним спортсмен співпрацював ще за часів виступів у любительському боксі. Ткаченко готував Усика також і до переможного бою проти Белью.

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Нагадаємо, Олександр Усик у США веде підготовку до дебютного поєдинку в суперважкому дивізіоні. Згідно з офіційною інформацією, бій пройде 12 жовтня в Чикаго. Суперник українця поки не затверджений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик кинув виклик відомому російському боксеру-суперважковаговику.

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