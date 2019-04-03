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"Любить ламати": суперник Ломаченка оцінив бій

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Британський легкоатлет Ентоні Кролла не сумнівається, що йому доведеться дуже непросто в поєдинку проти українського чемпіона Василя Ломаченка.

Як розповів претендент в інтерв'ю British Boxing Television перед боєм 12 квітня, він нині у хорошій формі.

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"Любить ламати": суперник Ломаченка оцінив бій

"Тіло не виграє бої, але я вірю, що фізично перебуваю в своїй кращій формі в кар'єрі. Цей бій буде складним психологічно, потрібно буде боротися з розчаруванням, тому що це те, що подобається Ломаченку, він любить ламати суперників, змушувати їх здаватися. Не дарма ж його називають No Mas Chenko. Але вірю, що я в своїй кращій формі", – цитує Кроллу XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримав неприємні новини щодо можливого об'єднавчого бою з ганцем Річардом Коммі.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Анатолій ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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