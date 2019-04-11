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Ломаченко зробив заяву про бій із МакГрегором

2.9тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко був би не проти провести бій проти зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.

При цьому заради такого поєдинку наш боксер може навіть піднятися у вазі.

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"МакГрегор — шоумен, він не спортсмен. Він робить гроші. Не вважаю його гарним професійним боксером. Можливо, він був би непоганим в аматорах, де є три раунди по три хвилини з хвилинною перервою. Я можу його легко побити. Мені був би цікавим такий бій. Я б його пройшов. Легко б піднявся у 145 фунтів (65 кг — Ред.)", — сказав Ломаченко в інтерв'ю TMZ Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня Василь Ломаченко проведе захист чемпіонських поясів проти британця Ентоні Кролли. Напередодні відбулася так звана битва поглядів, яка залишилася за українцем.

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Особи
Василь ЛомаченкоКонор МакГрегор
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