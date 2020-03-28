Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) записав звернення у зв'язку з пандемією коронавiрусу.

"Будь ласка, будьте обережні і уважно слухайте рекомендації влади. Закликаю всіх спортсменів не здаватися і не зупинятися. Проводьте ваші тренування в максимально безпечнiй манері. Продовжуйте бути сильним для себе і близьких. Бажаю всім вам безпеки і здоров'я", - написав Лома у себе в Instagram.

Раніше Ломаченко заявив, в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудеться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Нагадаємо, що раніше кум Ломаченко Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус, а також для боротьби з коронавірусом порадив "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Кілька днів тому Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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