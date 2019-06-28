Ломаченко вразив неймовірним трюком: спортивні підсумки 27 червня

Український чемпіон Василь Ломаченко вразив неймовірним трюком, а Україна завоювала два "золота" на Європейських іграх 2019.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 27 червня.
Крім того, Олександр Усик зустрівся в Києві зі скандальним екс-футболістом "Динамо" Олександром Алієвим. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
"За неньку Україну": трюк Ломаченка поставив на вуха мережу
Україна взяла сьому золоту медаль на Європейських іграх-2019
Україна програла Іспанії на жіночому Євробаскеті-2019
"Бджоли обкусали?" Усик засвітився зі скандальним екс-футболістом "Динамо"
Україна завоювала шосте "золото" Європейських ігор-2019
Офіційно: "Динамо" підписало ключового футболіста збірної України
За прикладом Росії: перемога ще одного українського боксера на Європейських іграх викликала гнів
Легенда "Динамо" приєднався до команди Зеленського
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".