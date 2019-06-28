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Ломаченко вразив неймовірним трюком: спортивні підсумки 27 червня

1.6тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко вразив неймовірним трюком, а Україна завоювала два "золота" на Європейських іграх 2019.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 27 червня.

Крім того, Олександр Усик зустрівся в Києві зі скандальним екс-футболістом "Динамо" Олександром Алієвим. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Європейські ігри 2019
Особи
Василь ЛомаченкоОлександр УсикОлександр Караваєв
Тег
ФК Динамо Київ
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