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31 березня • оновлено в 23:03
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Ломаченко влаштував "бійку" з чемпіоном світу

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Чемпіон WBO і WBA, а також франчайзинговий чемпіон WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон WBC "у відпустці" Девін Хейні (24-0, 15 КО) зарубались в Instagram.

Транслятор DAZN поділився на своєму профілі турнірною сіткою фентезі турніру в легкій вазі, де в фінал вийшла пара Ломаченко – Хейні.

Американець зайшов в коментарі і написав, що відправить українця на настил:

"Я нокаутую його".

Ломаченко вирішив не мовчати і відповів:

"Ти серйозно?"

Хейні зрозумів, що зачепив українця і продовжив:

"Давай дамо фанатам то, що вони хочуть побачити".

Втім, Ломаченко не знітився:

"Ти знаєш, що я готовий. Давай зробимо це".

Здавалося, що на цьому все закінчилося, але тут включився промоутер Хейні Едді Хирн:

"Ломаченко, Хейні, давайте зробимо це".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес пригрозив українському чемпіону WBC, WBA і WBO Василю Ломаченку.

Нагадаємо, що бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудеться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Василь Ломаченко
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