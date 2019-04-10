Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володар престижного пояса за версією журналу The Ring український легковаговик Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів дуель поглядів з обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3 , 13 КО).

Наш співвітчизник впевнено став лицем до лиця з британцем і другим відвів погляд від суперника. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Ломаченко - Кролла t.me/TeamLomachenko

Ломаченко - Кролла t.me/TeamLomachenko

Ломаченко - Кролла t.me/TeamLomachenko

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!