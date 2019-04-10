МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів

1.2тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володар престижного пояса за версією журналу The Ring український легковаговик Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів дуель поглядів з обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3 , 13 КО).

Наш співвітчизник впевнено став лицем до лиця з британцем і другим відвів погляд від суперника. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

t.me/TeamLomachenko

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

t.me/TeamLomachenko

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

t.me/TeamLomachenko

Новини
Де дивитися Ломаченко — Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Анатолій ЛомаченкоВасиль ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки