Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володар престижного пояса за версією журналу The Ring український легковаговик Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів дуель поглядів з обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3 , 13 КО).
Наш співвітчизник впевнено став лицем до лиця з британцем і другим відвів погляд від суперника. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.
Ломаченко - Кролла
t.me/TeamLomachenko
Ломаченко - Кролла
t.me/TeamLomachenko
Ломаченко - Кролла
t.me/TeamLomachenko
Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.
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