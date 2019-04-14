Ломаченко вiдсмалив на прес-конференції після перемоги над Кроллой

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) забавно пожартував на прес-конференції після бою з Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО).

На фразу журналіста про те, що "Кролла не поїхав в лікарню, у нього ніс в порядку, але йому дуже сумно, що він тобі програв", наш співвітчизник з незворушним виглядом відповів: "Мені дуже шкода".

Зал оцінив таку реакцію українця, вибухнувши сміхом і оплесками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

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