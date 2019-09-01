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Ломаченко вибив двері разом з величезним охоронцем перед боєм з Кемпбеллом

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Перед початок поєдинку між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом з українським чемпіоном стався курйозний епізод.

Василь так поспішав вийти в ринг, що не помітив у себе на шляху величезного охоронця і буквально зніс його разом з дверима.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити цілеспрямованість нашого знаменитого співвітчизника.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл за три чемпіонські пояси (WBA, WBO і WBC) пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

Стеж онлайн за боєм Ломаченко - Кемпбелл у нас в Telegram!

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