Ломаченко сенсаційно програв Лопесу: спортивні підсумки 18 жовтня

Український боксер Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу, а український футболіст Анатолій Романченко провів кілька хвилин у матчі замість голкіпера.

Крім того, український боксер Іван Редкач показав, скільки заробив на поразці Ломаченка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 18 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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