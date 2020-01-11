Ломаченко розгнівав українців: спортивні підсумки 10 січня

В Україні набирає обертів скандал навколо Василя Ломаченка, а в Іспанії повідомили про випадки цькування Романа Зозулі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 10 січня.
Крім того, стала відома дата бою Ломаченко – Лопес. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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