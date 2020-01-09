Ломаченко потрапив у скандал через відео з російськими спецназівцями

Український боксер Василь Ломаченко розмістив провокаційне відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram, чим викликав велике невдоволення в коментарях.

У відеозаписі йдеться про "силу православного духу", на тлі розмов про який у кадрі не раз з'являються російські спецслужби. Крім того, наприкінці ролика його автори висловлюють подяку за допомогу в зйомках "Ввічливим людям". Саме так називали військовослужбовців РФ, на формі яких не було розпізнавальних знаків.

Василь Ломаченко Instagram Василя Ломаченка

Підписники Ломаченка активно висловлюють своє невдоволення в коментарях під постом боксера, який поки ніяк не відреагував на гнівні повідомлення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні в рамках паломництва в Єрусалимі разом із УПЦ МП.

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