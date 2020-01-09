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9 січня • оновлено в 16:22
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Ломаченко потрапив у скандал через відео з російськими спецназівцями

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Український боксер Василь Ломаченко розмістив провокаційне відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram, чим викликав велике невдоволення в коментарях.

У відеозаписі йдеться про "силу православного духу", на тлі розмов про який у кадрі не раз з'являються російські спецслужби. Крім того, наприкінці ролика його автори висловлюють подяку за допомогу в зйомках "Ввічливим людям". Саме так називали військовослужбовців РФ, на формі яких не було розпізнавальних знаків.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Instagram Василя Ломаченка

Підписники Ломаченка активно висловлюють своє невдоволення в коментарях під постом боксера, який поки ніяк не відреагував на гнівні повідомлення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні в рамках паломництва в Єрусалимі разом із УПЦ МП.

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Особа
Василь Ломаченко
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Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Подписчики Ломаченко активно выражают свое недовольство..." А почти 27000 нравится...
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4
Т Александр
Т Александр
Чечеткин Иван, ватных свиней никто не отменял.
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0
0
фил филька
фил филька
что то упоротое меньшинство тает на глазах. ау, упороши вы где? вас теперь совсем не видать, уменьшились до размера тараканьей какахи))
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фил филька
фил филька
Борисс Робот, ого как тебя ваши гейпарады исказили! прям только о пи до рах и думаешь. ну думай и мечтай. не буду отвлекать)))
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2
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Борисс Робот
Борисс Робот
фил филька, действительно... кроме тебя больше упоротых не видать... тебе они кстати зачем... хочешь в Ольгино поиграть в новую ролевую игру... не стар ли ты филя для сексуальных игр с молодыми ольгинскими педерастами..??? ПС можешь не отвечать... мне нас..ть кто у вас там кого в очко шпилит... делайте это только пож. не на виду..
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4
4

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