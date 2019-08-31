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Ломаченко переміг в яскравому бою з нокдауном, завоювавши третій чемпіонський титул

Ломаченко переміг в яскравому бою з нокдауном, завоювавши третій чемпіонський титул
Наш співвітчизник видав феєричний поєдинок
5.2т Читати матеріал російською

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переміг Люка Кемпбелла (20-3, 18 КО) і став володарем трьох чемпіонських поясів (WBA, WBO і WBC).

Ломаченко переміг в яскравому бою з нокдауном, завоювавши третій чемпіонський титул

Поєдинок пройшов у столиці Англії на О2 арені і завершився перемогою нашого співвітчизника одноголосним рішенням суддів 119:109, 119:108, 118:109.

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Британець в дебюті зайняв центр рингу, джебом тримаючи Василя на дистанції. Українець просто придивлявся, не форсуючи ніяких серйозних дій. Було помітно, що Люк був обережним, не вкладався і просто витягав руки в сторону Ломаченка.

У другому раунді вже Лома був в центрі рингу, а Кемпбелл був змушений притискатися спиною до канатів. Наш боксер поки не включався навіть на половину, лише під гонг, серією ударів перевіривши опонента на міцність.

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Уже в 3-й трихвилинці Ломаченко почав форсувати події, різкими джебами діставши британця. Василь почав піднімати градус агресії, працюючи в повну силу. Англієць став підсідати на ногах, щоб потрапити в нашого спортсмена, але його удари знаходили лише повітря.

У свою чергу Вася потрапив лівим боковим в печінку Кемпбелла.

Перед 5-м раундом Анатолій Ломаченко порадив синові "смикнув - закрутив - вдарив", що Василь успішно і робив. Джеби і бічні регулярно прилітали в корпус і в голову англійському претенденту. Лише гонг врятував Кемпбелла від вірного нокдауну.

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

За перерву Люк встиг віддихатися і сконцентрувався на тулубi опонента.

У 7-му раунді різкий джеб Ломаченко кілька разів змушував смикнути голову суперника. Несподівано за 40 секунд до кінця Василь запнувся і пропустив досить сильний удар. Це настільки розлютило нашого боксера, що він моментально врубив повну потужність і час, що залишився просто бив Кемпбелла. І знову тільки звук гонга залишив британцю шанси.

У 8-му відрізку почалося тотальне побиття спортсмена з Великобританії. Від Ломаченко проходили і точкові джеби і ліві бокові. Все поспіль доходило до мети, але Люк тримався на ногах без натяку на нокдаун.

У 9-му раунді боксери взяли невеликий перепочинок, більше танцюючи по рингу. Кембпелл був активний і кілька разів влучив по українцю.

Перед чемпіонськими раундами Анатолій Ломаченко порадив не заряджатися, що Василь і робив, просто працюючи в своєму ритмі. У 11-му раунді наш боксер просто ганяв опонента по канатах, джебом відправивши Кемпбелла в нокдаун.

Британець вижив і навіть намагався в 12-му раунді щось зробити, але клас українця виявився вищим.

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

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Нагадаємо, що свій останній бій Ломаченко провів в ніч на 13 квітня, успішно захистивши свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролл (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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