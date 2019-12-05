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5 грудня • оновлено в 19:38
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Ломаченко отримав приз найкращого боксера року за версією WBO

1.2т
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Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко взяв участь у засіданні Конгресу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в Токіо, де був удостоєний індивідуальної нагороди.

Під час оголошення лауреата ведучий назвав українця найкращим боксером за підсумками 2019 року.

Нагадаємо, що Ломаченко є чемпіоном світу за версією WBO. Також 31-річний боксер володіє поясами за іншими версіями – WBC і WBA.

У 2019 році Василь провів два успішні захисти своїх титулів: у квітні нокаутував у Лос-Анджелесі Ентоні Кроллу, а в серпні переміг за очками в Лондоні Люка Кемпбелла.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко спокійно поставився до того, що опустився на друге місце рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Денис Карпов
Особа
Василь Ломаченко
Місце
Японія Токіо
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