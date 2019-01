Ломаченко отримав першу відзнаку в 2019 році

Українського боксера Василя Ломаченка відзначили у престижній номінації вперше в новому році.

Авторитетний портал BoxingScene визнав нокаут від українця в поєдинку проти Хорхе Лінареса одним з кращих в 2018-му.

Бій відбувся 12 травня в Нью-Йорку і достроково завершився в десятому раунді. Після удару по печінці венесуельський суперник Ломаченка впав на настил і не зміг продовжити бій. Для українського боксера цей поєдинок став історичним, оскільки дозволив йому завоювати титул у третій ваговій категорії всього лише за 12 боїв.

Переможцем в номінації став нокаут від потенційного суперника українця Олександра Усика Ділліана Уайта в бою проти Дерека Чісори. Незважаючи на те, що практично весь поєдинок проходив під диктовку "Дел Боя", Ділліант в 11-му раунді "загасив світло" супернику потужним ударом.

Whyte's KO of Chisora on the counter. What a finish to the rematch # WhyteChisora2 pic.twitter.com/k8HivyaJdm