Ломаченко отримає унікальний статус: заява президента WBC

Український боксер Василь Ломаченко може отримати особливий статус від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це розповів президент цієї організації Маурісіо Сулейман.

Як зазначив глава ради в інтерв'ю Boxing News, в жовтні має вирішитися питання про присудження українцеві звання "франчайзингового чемпіона".

Василь Ломаченко Facebook Василя Ломаченка

"Ми будемо обговорювати це на конгресі WBC в жовтні. Але, що я точно можу сказати, так це те, що Ломаченко – один з найбільш великих людей в спорті. У нього була відмінна кар'єра в любителях і поки він добре веде кар'єру в професіоналах. Він став чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився і перемагав найкращих. Я пишаюся тим, що він чемпіон WBC", – сказав Маурісіо Сулейман.

Відзначимо, що аналогічний статус "франчайзингового чемпіона" має на сьогоднішній день мексиканський боксер-професіонал Сауль Альварес.

Ломаченко володіє поясами WBA, WBO і WBC в легкій вазі і на початку наступного року повинен зустрітися з переможцем бою Коммі – Лопес за звання абсолютного чемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василю Ломаченку кинули зухвалий виклик, пообіцявши позбавити його всіх чемпіонських поясів.

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