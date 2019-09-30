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30 вересня • оновлено в 19:01
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Ломаченко отримає унікальний статус: заява президента WBC

1.8т Читати матеріал російською

Український боксер Василь Ломаченко може отримати особливий статус від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це розповів президент цієї організації Маурісіо Сулейман.

Як зазначив глава ради в інтерв'ю Boxing News, в жовтні має вирішитися питання про присудження українцеві звання "франчайзингового чемпіона".

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Facebook Василя Ломаченка

"Ми будемо обговорювати це на конгресі WBC в жовтні. Але, що я точно можу сказати, так це те, що Ломаченко – один з найбільш великих людей в спорті. У нього була відмінна кар'єра в любителях і поки він добре веде кар'єру в професіоналах. Він став чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився і перемагав найкращих. Я пишаюся тим, що він чемпіон WBC", – сказав Маурісіо Сулейман.

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Відзначимо, що аналогічний статус "франчайзингового чемпіона" має на сьогоднішній день мексиканський боксер-професіонал Сауль Альварес.

Ломаченко володіє поясами WBA, WBO і WBC в легкій вазі і на початку наступного року повинен зустрітися з переможцем бою Коммі – Лопес за звання абсолютного чемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василю Ломаченку кинули зухвалий виклик, пообіцявши позбавити його всіх чемпіонських поясів.

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Особа
Василь Ломаченко
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