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9 березня • оновлено в 11:48
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Ломаченко оголосив дату бою з Лопесом

2.3т
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Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко в своєму Instagram анонсував свій наступний бій, назвавши його дату.

Поєдинок українця з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом відбудеться 30 травня 2020 року. Ломаченко закликав своїх прихильників підтримати його в бою з американцем.

"Будь частиною команди Ломаченка 30 травня", – написав Василь в Instagram.

Відзначимо, що офіційно поєдинок ще не був оголошений, однак про дату бою 30 травня раніше висловився і суперник Ломаченка Теофімо Лопес. Передбачається, що бій відбудеться в Нью-Йорку.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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