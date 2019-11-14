Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика в бою з Бетербієвим

Чемпіон світу в легкій вазі, українець Василь Ломаченко висловив думку про поєдинок свого друга Олександра Гвоздика проти росіянина Артура Бетербієва, в якому перший зазнав поразки.

Василь Ломаченко Boxing Scene

"Мені здається, Гвоздик не зовсім був фізично готовий до бою з Бетербієвим. Але складно судити. Я не встиг, у мене не було часу поспілкуватися з Сашею. Ми відразу ж після битви полетіли. Я не ставив йому питань, чому у нього закінчилися сили. Зі свого досвіду, думаю, вони не зовсім багато часу приділяли фізичній підготовці", – сказав Ломаченко.

Новини Гвоздик вперше прокоментував бій з Бетербієвим

Нагадаємо, Гвоздик і Бетербієв билися в об'єднавчому бою, на кону якого стояли пояси WBC і IBF. Українець поступився після трьох нокдаунів у десятому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко отримав унікальний титул у боксі.

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