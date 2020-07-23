Ломаченко – Лопесу: хлопче, повертайся до залу і готуйся до бою

Українець Василь Ломаченко відповів на слова Теофімо Лопеса, який записав відео біля арени "Медісон-сквер-ґарден" і сказав нашому боксеру принести до неї свої пояси.

"Гей, хлопче, повертайся в зал і готуйся до бою. Мені все одно, де він відбудеться, хоч у тебе надворі", – написав Ломаченко в коментарях соціальної мережі Instagram.

Ломаченко відповів на зухвалі слова Лопеса Instagram Top Rank

Нагадаємо, що поєдинок між українцем і американцем за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі спочатку мав відбутися 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон-сквер-ґарден", але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер із компанії Top Rank, яка представляє інтереси обох боксерів, Боб Арум назвав нову дату поєдинку Ломаченка та Лопеса.