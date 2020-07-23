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Ломаченко – Лопесу: хлопче, повертайся до залу і готуйся до бою

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,3 т.
Ломаченко відповів на слова Лопеса про пояси

Ломаченко відповів на слова Лопеса про пояси.

Українець Василь Ломаченко відповів на слова Теофімо Лопеса, який записав відео біля арени "Медісон-сквер-ґарден" і сказав нашому боксеру принести до неї свої пояси.

"Гей, хлопче, повертайся в зал і готуйся до бою. Мені все одно, де він відбудеться, хоч у тебе надворі", – написав Ломаченко в коментарях соціальної мережі Instagram.

Ломаченко відповів на зухвалі слова Лопеса

Ломаченко відповів на зухвалі слова Лопеса Instagram Top Rank

Нагадаємо, що поєдинок між українцем і американцем за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі спочатку мав відбутися 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон-сквер-ґарден", але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер із компанії Top Rank, яка представляє інтереси обох боксерів, Боб Арум назвав нову дату поєдинку Ломаченка та Лопеса.

Ломаченко - ЛопесТеофімо ЛопесВасиль Ломаченко
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