Ломаченко – Лопес: стало відомо, скільки раундів виграв українець

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО), на думку рефері, в бою з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) зміг виграти не більше 4 раундів.

Представники суддівської комісії, яка обслуговувала поєдинок опублікувала докладні записки.

Всі три судді віддали перші сім раундів американцеві. Джулі Ледерман вирішила, що Ломаченко виграв лише один, 11-й, раунд. Тім Четмен побачив перемогу українця у чотирьох раундах (з 8-го по 11-й), а Стів Вейсфілд – у трьох (8-му, 10-му і 11-му).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса відбувся на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.